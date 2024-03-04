ضبط ربع طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ضبط ربع طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

وتلاحظ قيام بائع بشراء كميات من السكر من معارض “أهلا رمضان” بنطاق حي غرب بسعر 27 جنيه وبيعه للمستهلك بسعر 45 جنيه، وعلى الفور تم مصادرة الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة، مشددا على استمرار تشديد الرقابة الميدانية على جميع المنافذ والأسواق ومنع التلاعب بالأسعار حفاظا على حقوق المواطنين.