جامعة المنوفية تطلق مبادرة مدرسة صديقة للبيئة

أطلقت جامعة المنوفية تحت رعاية د.أحمد القاصد رئيس الجامعة مبادرة "مدرسة صديقة للبيئة"، بهدف توسيع الدور المجتمعي والتنموي للجامعة من خلال الاهتمام بالبيئة ودعم المؤسسات المختلفة بالمحافظة، وذلك تحت إشراف د.صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد د.أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلي تحفيز المدارس داخل محافظة المنوفية على التحول إلى مدارس صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة والمستقبل الأخضر.

واتخذت المبادرة مدرسة عبد الرحمن الديب (الأحمدية سابقا) بإدارة شبين الكوم التعليمية بالمحافظة تجربة لإنطلاقها للوصول إلى نموذج المدرسة الخضراء صديقة البيئة، حيث تفقدت المبادرة المدرسة بالكامل والفناء المدرسي والسياج الأخضر الخاص بها والمسرح التعليمي وفصول الرياض ومعامل المدرسة والمكتبة والفصول الدراسية، ومصادر التعلم وقاعات الأنشطة واشتراطات الأمن والسلامة وملفات الجودة والاستدامة. وقد ضم فريق المبادرة أعضاء هيئة التدريس من كلية الإعلام، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية التربية، كلية الزراعة، كلية التربية الرياضية، كلية التربية للطفولة المبكرة، كلية التربية للتربية النوعية بأشمون.

كما أشار رئيس الجامعة إلي سعي الجامعة أيضًا للحصول على أفضل جامعة صديقة للبيئة،لافتا ان كلية الإعلام قامت بتصميم تطبيقات إلكترونية ومشاريع لرفع الوعي البيئي حول استدامة البيئة والتوجه نحو الأخضر تحت شعار "صوت البيئة والوعي المستدام" حيث يضم المشروع تصميمات جرافيك قدمها طلاب وطالبات الكلية تعكس استدامة البيئة والمنتجات الوطنية والشخصيات المؤثرة والهوية البصرية والتدوير البيئي مضيفا أنه من المقرر إلحاق المشروع بملف مسابقة "جامعة صديقة للبيئة" حيث أشرف على المشروع الدكتورة ندية القاضي عميد الكلية والدكتورة شيرين البحيري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم السيد، والدكتورة إيمان صلاح الدين.