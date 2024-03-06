برلمان شباب المنوفية يشارك في لقاء حواري حول سُبل الارتقاء بالخدمات

شارك ممثلو من أعضاء برلمان الشباب بمحافظة المنوفية، في لقاء حواري موسع؛ لمناقشة خطة الموازنة العامة بالمنوفية، ومناقشة واستعراض ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2024 - 2025،وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك عقب حصول محافظة المنوفية على حافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، على تأهيل الشباب وتمكينهم من خلال الممارسة الفعلية والاحتكاك الفعلي بصانعي القرار، وبحضور محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندس حسن بدر،وكيل المديرية لشؤون الشباب، وعدد من قيادات المحافظة.

وناقش نائب المحافظ مع الشباب محاور تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورد على جميع الطلبات والمقترحات في تلك المحاور وانجازات المبادرة في المحافظة.

وأعرب أعضاء برلمان الشباب خلال حضورهم اللقاء عن كامل تقديرهم وشكرهم إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعمهم لكافة الأطروحات التي يقدمها أعضاء برلمان الشباب على مائدة الجلسات والحلقات النقاشية مع التنفيذيين على مستوى المحافظة، أن تطلعاتهم ومسؤولياتهم الكبيرة في الجمهورية الجديدة تواكب قوة مصر الناعمة في شتى المجالات.