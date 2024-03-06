الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يشهد اصطفاف منافذ متنقلة لضخ 30 طن سكر مدعم بمعارض "أهلًا رمضان"

جانب من الاصطفاف
جانب من الاصطفاف

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اصطفاف سيارات مشروعات الخدمة الوطنية لضخ 30 طن سكر مدعم  بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وسيارات الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية لضخ 3 أطنان سمك وجمبري بمختلف معارض أهلا رمضان بنطاق مدن شبين الكوم وبركة السبع وقويسنا وأحياء شرق وغرب شبين الكوم.


يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، بحضور اللواء عبد الحكيم أمين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتبريدات والتوريدات، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم وبركة السبع وقويسنا وأحياء شرق وغرب شبين الكوم.


وخلال تفقده، ثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.


فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.

 

محافظة المنوفية محافظ المنوفية توفير ٣٠ طن سكر اصطفاف منافذ متنقله معارض اهلا رمضان

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