الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة المنوفية" تُتابع غرفة عمليات متابعة انضباط الأطقم الطبية

جانب من انعقاد غرفة
جانب من انعقاد غرفة العمليات

عقدت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، اجتماعًا لمتابعة تطبيق قرار  وزير الصحة والسكان رقم 75 لسنة 2024 بغرفة العمليات المنعقدة بالمديرية، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لأداء الأطقم الطبية وباقي العاملين بالقطاع الصحي.

حيث تم التوجيه بضرورة متابعة الانضباط الإداري، الغياب والحضور، عدد القوى البشرية، ترددات العيادة والعمليات، التأكد من مستوى النظافة، متابعة الأقسام الداخلية ونسبة الأشغال بها ونسب الأعطال، التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق أسس مكافحة العدوى، ومتابعة الكهنة والرواكد وحالة الأثاث بكل مكان.                                        

عُقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد، والدكتورة إبتسام سعيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتورة هبة الكيلاني بإدارة المكتب الفني، ومس سلسبيل محمد إدارة مكافحة العدوى، ومس ثناء رزق إدارة التمريض، وأستاذ أيمن المرجاوي مكتب وكيل الوزارة.

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