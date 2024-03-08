الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمدينة أشمون

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قرار رقم (268) لسنة ٢٠٢٤ بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة أشمون، بناءً على المذكرة المعروضة من خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون. 

وشملت الحركة، تكليف حسام حسني محمود مصطفى، رئيس الوحدة المحلية بطليًا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بسمادون، وتكليف خيري محي عبدالواحد عفيفي، رئيس الوحدة المحلية بسمادون للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بقرية  بطليا، وفريد عبدالحميد محمد هيكل، رئيس الوحدة المحلية بسنتريس للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بقورص، وحميدة محمد شلبي محمد، رئيس الوحدة المحلية بقورص للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بدروة، ورضا مشحوت حسن الكومي رئيس الوحدة المحلية برملة الأنجب للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بطهواي، وإيمان أدهم عبداللطيف الشرقاوي، رئيس الوحدة المحلية بطهواي للعمل رئيسًا للوحدة المحلية برملة الإنجب، وأيمن رجب علي منصور، سكرتير الوحدة المحلية بسنتريس للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بسنتريس، كما شملت الحركة عودة ناصر محمود عبدالعزيز عبدالدايم من العمل رئيسًا للوحدة المحلية بدروة للعمل بديوان عام مجلس مدينة أشمون. 

يأتي هذا في إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة؛ للقضاء على الروتين ومكافحة الروتين والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعَّال، وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

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