الكشف بالمجان على 1076 حالة بقرية قورص خلال قافلة طبية لجامعة المنوفية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي قرية قورص بمركز أشمون - إحدى قرى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت إشراف الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، والدكتور صبحى شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف المجاني على 1076 حالة من أهالي قرية قورص والقرية المجاورة.

وضمت القافلة اطباء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب فى تخصصات "الأطفال والباطنة وأنف وأذن ورمد وصدرية وجلدية والتحاليل"، وتم عمل تحليل فيروس B للكشف المبكر عن المرض، بالإضافة إلى تنظيم ندوات للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات بالتعاون مع فريق من صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.

وأضاف "القاصد" أنه تم توقيع الكشف الطبي على "143 حالة جلدية، 98 حالة رمد، و116 حالة أطفال، و231 حالة انف وأذن، و88 صدر، 137 حالة باطنة"، بينما تم تحليل فيروس B لـ53 حالة، وحضر الندوات 210 شابًا من أبناء القرية والقرى المجاورة.

شارك في فعاليات القافلة كل من الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا عزمي والدكتورفريد وجدي، دكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وحمدي عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام أبوالنجا، مدير إدارة القوافل بالجامعة، محمد خطاب، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وأحمد سيف ورشا عادل ومها فرج وأريج عرفة من النشاط الاجتماعى برعاية الشباب.