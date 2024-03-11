محافظ المنوفية يتابع مستجدات الأسواق والمواقف النموذجية في الشهداء وتلا

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ولا سيما إنشاء وإقامة مواقف وأسواق حضارية بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضاري وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا تقديمه الدعم الكامل وإزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الشأن، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة “تلا” استكمال الأعمال الانشائية للسوق النموذجي بتلا، حيث تم الانتهاء من صب الهيكل الخرساني، وجاري أعمال عزل السقف ومن المقرر أن يضم 8 محلات تجارية و4 باكيات نموذجية، وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير بدائل للأسواق العشوائية، فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي بكفر الجلابطة والمقام على مساحة ٣١٠ م٢، وكذا أعمال التشطيبات النهائية للسوق الحضاري بقرية كفر عشما، وذلك للحد من ظاهرة احتلال الأرصفة واستعادة المشهد الحضاري لمدن وأحياء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود لتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كل الأعمال المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن إنشاء الأسواق والمواقف الحضارية ستساهم في توفير فرص عمل جادة بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة.

ويتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بشتى القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

وعلة صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعه الدورية والمستمرة لمنافذ بيع السلع، بأسعار مخفضة للمواطنين وأهلا رمضان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأنحاء المحافظة.