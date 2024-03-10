الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية لأعمال الرصف والتطوير وتبطين الترع بالشهداء وسرس

تبطين الترع
تبطين الترع

كلف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكل أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة، للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


وتابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال الرصف والتطوير بشارع السوق النموذجية، وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 


كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بدء أعمال وضع طبقة السن والأساس بشارع داير الناحية بقرية جزيرة الحجر، وكذا أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة بالجانب الغربي على ترعة السمسمية بميت شهالة بمدينة الشهداء تمهيدًا للرصف ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين، فضلًا عن متابعته أعمال تبطين ترعة جانبية دبركي وجزيرة شبشير بزاوية الناعورة، وترعة السمسمية بميت شهالة، وكذا ترعة منية الواط بقرية العراقية، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة، فضلًا عن عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تبطين الترع الرصف والتطوير مركزي الشهداء وسرس الليان

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