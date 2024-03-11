جامعة المنوفية ضمن الفئة الأولى بتصنيف "سيماجو" الإسباني

قال الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إن الجامعة جاءت ضمن الفئة الأولى Q1 بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024، بالمؤشر الإجمالي Overall، في المرتبة 14 ضمن 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن المؤسسات (Q1) أي الـ 25% الأعلى في التصنيف.

وأوضح القاصد أن تصنيف "سيماجو" يستخدم ثلاثة عوامل هي: البحث العلمي، الاستشهادات والتعاون العلمي، موقع المؤسسة علي الانترنت، ولكل عامل من العوامل الثلاثة مؤشرات ووزن نسبي من إجمالي التقييم. ويتضمن تصنيف "SCimago"، قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث الموجودة علي قاعدة بيانات " سكوبس"، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكذلك معدل الاستشهادات، وعدد الأبحاث المنشورة دوليًا مقارنة بعدد الباحثين، وبراءات الإختراع، مشيرا إلى أنه تم إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024.

أشار إلى أن تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية، جاء نتيجة الخطة التي أعدتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، والاهتمام بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كل المستويات عربيًا ودوليًا، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات المحلية والدولية.