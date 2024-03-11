تفاصيل ضخ المنوفية 72 طن سكر بالمنافذ المتنقلة بـ27 جنيه (فيديو)

كشف برنامج صباح الخير يا مصر، والمُذاع على القناة الأولى، تفاصيل ضخ محافظة المنوفية 72 طن سكر في المنافذ المتنقلة بسعر 27 جنيها، حيث شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية "الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات لضخ 72 طن سكر مدعم، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع؛ للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية 6 سيارات محملة بالسكر المدعم بإجمالي 72 طنا لتوزيعها على مدن "شبين الكوم البتانون - أحياء شرق وغرب - منوف - قويسنا - تلا"، فضلًا عن تدعيم معارض أهلًا رمضان بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه وبالتنسيق التام مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم ضخ 30 طن سكر الأربعاء الماضي، وكذا ضخ 16 طن سكر خلال الفترة من 3 يناير وحتى 5 مارس الحالي، فضلًا عن إتاحة 6 منافذ متنقلة يوميًا تجوب أرجاء المحافظة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية "سكر - أرز - مكرونة - لحوم - دواجن - شاي - سمن - زيت"، وغيرها من السلع الضرورية المهمة.