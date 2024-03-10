الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لإحدى الحالات الإنسانية

جانب من لقاء المواطنين
جانب من لقاء المواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، سلسلة لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين.

وبدأ المحافظ اللقاء، بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لمواطنة بناحية العراقية بمركز ومدينة الشهداء لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة موجهًا رئيس المدينة بدراسة إمكانية تخصيص كشك لها بالسوق النموذجي والعرض عليه لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لها. 

 

فحص شكوى مواطن بناحية قرية لبيشة بمركز ومدينة أشمون

فيما وجه بفحص شكوى مواطن بناحية قرية لبيشة بمركز ومدينة أشمون، ومواطنة بناحية زناره بمركز ومدينة بتلا تلتمس تسهيل إجراءات استخراج ترخيص بناء لمنزلها لإدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم، كما كلف رئيس مجلس ومدينة تلا بفحص وإبداء الرأي لشكوى مواطن يتضرر من  إجراءات تقنين أرض أملاك دولة بناحية طوخ دلكة وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، وذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر على كل الأصعدة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية لقاء انساني صرف مساعدات مالية وعينية فحص شكاوى المواطنين

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