"مياه القاهرة" تستقبل وفدًا من إعلام المنوفية للتعريف بجهود الشركة لخدمة المواطنين

استقبلت شركة مياه الشرب بالقاهرة اليوم الثلاثاء، وفدا من طلاب كلية الإعلام بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور السيد السعيد وكيل كلية الاعلام لشئون البيئة جامعة المنوفية للتعريف بخدمات الشركة ودور الإعلام فى التواصل مع المواطنين ونشر الوعى بقضايا المياه وأهمية الحفاظ عليها.



واستقبلهم اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الاعلام وخدمة العملاء، حيث تم تقديم عرض مختصر عن طبيعة عمل الشركة وتطوريها منذ عام 1865 وحتى وقتنا الراهن، والخدمات التي تقدمها، التي هي في تحديث دائم، تحديث يواكب الاساليب التكنولوجية فائقة الجودة بما يتناسب ومكانة الشركة التي تخدم أكثر من 15 مليون عميل في العاصمة .



وزار الوفد، المركز الاعلامي لمياه القاهرة، للتعرف على طبيعة عمله، والاطلاع على كافة النظم والآليات التى يتم استخدامها فى التعامل مع وسائل الإعلام، وكيفية إدارة الصورة الاعلامية والذهنية للشركة وأسلوب التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من العملاء عبر الخط الساخن 125 بالإضافة للنظم المستخدمة فى إدارة وتشغيل العمالة لتحقيق أعلى مستويات الآداء.



كما تم التعرف على دور ادارات التوعية وإدارة استطلاع الرأى وكذلك إدارة المشاركة المجتمعية للشركة والإدارة العامة للخط الساخن 125 ومركز خدمة العملاء بالوايلى وسيارات خدمة العملاء المتنقلة.



وأشاد الطلاب بما شاهدوه من أساليب متطورة داخل منظومة العمل في قطاع الإعلام.. والدور المحوري لأخصائي العلاقات العامة في التعامل مع مختلف الشكاوي، وسرعة التعامل وحلها.. مبدين رغبتهم في المزيد من التدريب داخل المؤسسة في وقت لاحق، خاصة في فترة التدريب الصيفي الذي تنظمه الشركة سنويا

وقال اللواء محمد كلبوش، رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء أن قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة، يعمل كلحقة اتصال واحدة، تكمل كل واحدة الأخرى، مؤكدا أن زيارات كليات الإعلام للقطاع يأتي ضمن الثمار الكبرى للشركة، لما يلعبه القطاع في تحسين الصورة الذهنية للشركة.

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب دوما بالتعاون مع مختلف الجهات، وخاصة الأكاديمية، مشددا أن تنظيم الشركة، لزيارات ودورات تدريبية، يأتي إيمانا منها بدورها الهام في دعم وتطوير المجتمع المحلي.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية يأتي ضمن سياسة الشركة الرامية إلى الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أهم ركائز استراتيجيتها.

مياه القاهرة تستقبل طلبة اعلام المنوفية

مياه القاهرة تستقبل طلبة اعلام المنوفية

مياه القاهرة تستقبل طلبة اعلام المنوفية

مياه القاهرة تستقبل طلبة اعلام المنوفية