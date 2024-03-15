خلال جولة تفقدية.. وكيل "صحة المنوفية" توجه بتوزيع العاملين بالمعمل الإقليمي المشترك

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية في المعمل الإقليمي المشترك حرصًا على متابعة سير العمل والتأكد من انضباطه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لكل ما يخص الصحة بالمحافظة.

التوجيه بتوزيع العمل على أكثر من معمل حرصًا على صحة بيئة العمل وعدم تكدس العاملين بمعمل واحد

تفقدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أقسام المعمل المختلفة ومنها الأغذية بكتريولوجي، حيث وجهت بتوزيع العمل على أكثر من معمل حرصًا على صحة بيئة العمل وعدم تكدس العاملين بمعمل واحد، وقد أشادت بالمجهود المبذول من العاملين في فحص العينات الغذائية كما تابعت النواقص من الكيماويات والعمل على حل أي معوقات.

كما أشادت، بالحرص على الحصول على شهادات معايرة الأجهزة الطبية الحيوية بالمعمل وحثت على استكمال معايرة باقي الأجهزة لرفع كفاءة العمل والنتائج، كما تم التأكد من تواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين.

تحسين الأداء والوقوف على مدى الانضباط الإداري ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

كان ذلك بحضور الدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نهى سمري مدير إدارة المعامل بالمديرية ، الدكتورة عزة سيف الدين مدير المعمل الإقليمي المشترك، ومسئول الأمان المعملي بالمعمل، ومسئول السلامة والصحة بالمعمل وكذا أعضاء المكتب الفني وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة بهدف تحسين الأداء والوقوف على مدى الانضباط الإداري ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد قدمت التهنئة لـصبري حسن رئيس اللجنة الرياضية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومحمد عرفة نائب الرئيس ومشرف عام الكرة وإداري الفريق، بمناسبة فوز فريق مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالمركز الأول بدوري المصالح الحكومية، مؤكدة على دعمها الكامل لجميع العاملين في سبيل تحقيق المراكز المتقدمة بكافة المجالات الطبية وغير الطبية.