الجمعة 15 مارس 2024
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محافظات

"ثقافة المنوفية" تُنظم فعاليات لتعزيز القيم وتنمية المواهب الإبداعية

أحمد فوزى مدير ثقافة
أحمد فوزى مدير ثقافة المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الثقافة خلال شهر رمضان الكريم، في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة. 

وأوضح أحمد فوزي، مدير عام ثقافة المنوفية، أنه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارٍ تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية، وعدد من الندوات الثقافية والأدبية بمختلف المراكز والمدن خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت العديد من المحاضرات والأمسيات، منها بعنوان "الإسلام وحقوق المرأة" بقصر ثقافة شبين الكوم، و"متحف الفن الإسلامي بالقاهرة" بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية، "فنون رمضان"، "احتفالية عيد الأم"، وندوة بعنوان "العفو والتسامح من أجمل الصفات"، "الهجرة والشباب" ببيت ثقافة الماى، "كيف نستقبل شهر رمضان" ببيت ثقافة سنتريس، "الرعاية الصحية لذوى القدرات الخاصة" ببيت ثقافة شبرا بخوم، "القرية المصرية والحفاظ على العادات والمأثورات" ببيت ثقافة تلا، "فضل ليلة القدر" ببيت ثقافة البتانون، وغيرها من الندوات المهمة.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد الذي تلعبه وزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطنين، وتعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية، واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين فى شتى المجالات، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف بناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.

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