السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 6 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة المخدرات في المنوفية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في المنوفية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزارة الداخلية تجارة المخدرات المنوفية اجهزة الامن

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