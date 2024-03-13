استمرار حبس المتهمين بغسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأن الأموال التي كونوها ووضعوها في البنوك حصيلة الاتجار غير المشروع في المخدرات، جاءت من تجارة غير مشروعة.

وتبين أنهما اشتركا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة وصلت 30 مليون جنيه، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية، حيث تم اكتشاف أمرهم من عمليات السحب والإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.



واعترف المتهمون بأنهم أسسوا أنشطة تجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" لإخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.