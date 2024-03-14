المؤبد لعاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى المخدرات بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات في المطرية، بالسجن المؤبد.

وتبين من أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم المطرية مكانًا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم المطرية.

وبإجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة المطرية، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.