فيديوجراف| مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة تاريخية

يُعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر، حيث يمثل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.

تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبًا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ، حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهم المعلومات حول تعاون مصر والاتحاد الأوروبي:

- وقعت مصر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2004.

- على مدار 20 عامًا تطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الجانبين.

- دخلت العلاقات المشتركة مرحلة جديدة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية.

- أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبًا عام 2020.

- خلال الفترة من 2020 إلى 2023 أتاحت أوروبا 12.8 مليار دولا تمويلات لمصر.

- 7.3 مليار دولار تمويلات للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

- عززت تلك التمويلات جهود التنمية في مختلف المجالات والعمل المناخي.

- 4.6 مليار دولار إجمالي تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي.

- 3.4 مليار دولار تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

- دعم الاتحاد الأوروبي جهود الدولة في إعداد الاستراتيجية.

- تم تنفيذ برامج لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة 720 مليون دولار.