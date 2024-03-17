الأحد 17 مارس 2024
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توك شو

على جمعة: الجن منهم الصالحون والكافر والمؤذى.. والإنسان لا يستطيع رؤيتهم

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن هناك مخلوقات طيبة لا نرها ومنها الملائكة، وهناك مخلوقات شريرة ومنها الشياطين وما يسمي بالجن. 

وأضاف المفتي السابق خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن الجن منهم الصالحين والمؤمن والكافر والمؤذي والطيب ولكن الله سبحان وتعالي كلف الجن بعبادته مثل ما كلف عباده والملائكة.

وأكد الدكتور علي جمعة أن الإنسان لا يستطيع أن يري الجن في هيئته التي خلقه الله فيها ومن يدعي أنه يري الجن على خلقه كذاب بإجماع من العلماء.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث أنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

فكرة برنامج نور الدين برنامج نور الدين الجن عضو هيئة كبار العلماء المخلوقات

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