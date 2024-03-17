على جمعة: الإنسان أقوى من الجن وهم لا يستطيعون قتلنا

أجاب الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال طفلة ضمن الحلقة اليوم من برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قناة الأولي خلال شهر رمضان حول " هل الجن ممكن يموتنا؟".

وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال برنامج "نور الدين" والمذاع على القناة الأولى،:أن الجن ضعيف جدًا عن الإنسان والإنسان هو الأقوى، لذلك لا يستطيع أن يموت أو يقتل الإنسان، مؤكداً أن الجن ليس لديه القدرة على قتل الإنسان أو انتزاع روحه؛ فالله وحده هو الذي يحيي ويميت.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.