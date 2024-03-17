هل الأحجار الكريمة تمنع الجن والمس؟.. على جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال طفل ضمن حلقة اليوم الأحد، من برنامج "نور الدين"، الذي يُعرض على قناة الأولى خلال شهر رمضان: "هل الأحجار الكريمة تحمى من الجن والمس؟".

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق: "الأحجار الكريمة قال عنها بعض العلماء إنهم وجدوا لها طاقة سواء سلبية أو إيجابية، ولما بينعكس عليها ضوء الشمس أو القمر بتعمل أمواج بتريح الإنسان وملهاش علاقة بصد الجن".

وأوضح علي جمعة: "المس الشيطاني هو: ييجي الشيطان ويرمي عندك حاجة، وتحدث اللغبطة للإنسان، ويعرض الشيطان الغلط على الإنسان، وعليه أن يحمي نفسه ويكون واعيًا".

فكرة برنامج «نور الدين»

ويفتح برنامج «نور الدين» حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.