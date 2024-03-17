الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل استحضار الجن للسرقة حرام شرعًا علي الإنسان؟.. علي جمعة يوضح

على جمعة
على جمعة

قال  الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن استحضار والاستعانة بالجن لسرقة المال أو الذهب، حرام شرعًا علي الإنسان لأنه عندما يحضره يخرج الجن من عبادته لله. 

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال برنامج "نور الدين" والمذاع على القناة الأولى،:أن الله سبحان وتعالي خلق الجن وكلف الجن بعبادته مثل ما كلف الملائكة والإنسان بعبادته، وعندما يتبع ويطيع الجن الإنسان ويتبع الأذى يخرج من عبادة الله. 

وأكد الدكتور علي جمعة، أن الجن عندهم اختيار ليس شأنهم شأن الملائكة، فالملائكة لا اختيار لهم يفعلون ما يأمرون مثل السجود والركوع لله، فالملائكة مخلوقات لا تعرف سوي الطاعة وليس عندهم اختيار خاصة بعد صدور الأمر وهذا شأن الإنسان والجن والملائكة لم تفعل أي معصية".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة استحضار والاستعانة بالجن للسرقة فكرة برنامج نور الدين الملائكة مخلوقات والإنسان

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