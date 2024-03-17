هل يتكاثر الجن مثل البشر؟.. على جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال طفلة ضمن حلقة اليوم الأحد، من برنامج "نور الدين"، الذي يُعرَض على القناة الأولى خلال شهر رمضان حول "هل الجن يتكاثر مثل البشر وهل الجن يدفن في المقابر؟".

وقال مفتي الديار المصرية السابق، إن الجن مثل البشر في الزواج والتناسل والحياة والموت والتكاثر، وضررهم متوقع، وظهورهم وارد لقدرتهم على ذلك.

وأوضح علي جمعة، ردًا على سؤال طفلة، أن الجن لا يتوفي ولا يُدفن في المقابر؛ لأنه مخلوق من النار ويتبخر عندما يموت.

فكرة برنامج «نور الدين»

ويفتح برنامج «نور الدين» حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.