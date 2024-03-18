مساعد وزير الخارجية الأسبق: أوروبا تعول على مصر لاستعادة الاستقرار بغزة والشرق الأوسط

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر وأوروبا علاقات ممتدة عبر التاريخ وتغطي كل المجالات، والاتحاد الأوروبي يمثل أكبر شريك تجاري لمصر، وخلال العامين الماضيين مصر كانت حريصة على تعزيز العلاقات الأوروبية.

مصر من الدول التى يعول عليها الاتحاد الأوروبى فى استعادة الأمن والاستقرار إقليميًا

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أن مصر في نقطة مقتربة من منطقة بها صراعات ونزاعات وسلاح كما يحدث في قطاع غزة والسودان وليبيا والشام، والآن في جنوب البحر الأحمر، ومصر من الدول التي يعول عليها الاتحاد الأوروبي في استعادة الأمن والاستقرار في المناطق المضطربة.

وتابع مساعد وزير الخارجية، أن القمة تعكس رؤية مستقبلية مشتركة بين الجانبين حتى تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة سلام وتعاون، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قام بتطبيق سياسة الانفتاح على دول الجوار الإقليمي للاتحاد الأوروبي.

الدور المصرى فى مواجهة والتعامل مع العدوان الإسرائيلى



كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الدور المصري في مواجهة والتعامل مع العدوان الإسرائيلي خلال الخمسة أشهر الماضية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، هو دور تقدره الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وهو شريك أساسي لمصر علي صعيد العلاقات الثنائية وعلى صعيد آخر في محاولة إيجاد حلول لكل مشاكل بالمناطق التي فيها صراع كغزة وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.