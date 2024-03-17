هل يجوز لبس "التميمة أوالحجاب"؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال طفلة ضمن الحلقة اليوم من برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قناة الأولي خلال شهر رمضان:" هل يجوز لبس "التميمة أوالحجاب؟.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال برنامج "نور الدين" والمذاع على القناة الأولى، أن التميمة إذا كانت من القرآن فهي تخوف الطاقات السلبية وتبعدها عن الإنسان.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» الذي يذاع عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.