متحدث الرئاسة: قمة اليوم تاريخية.. ودول الاتحاد الأوروبى أدركوا حجم مصر

علق المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على قمة اليوم مع قادة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن جميع القادة الأوروبيين أكدوا أنها قمة تاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية.

وتابع: من الضروري أن نتوقف أمام دلالات الأمور التي تحدث فهي لم تحدث صدفة، ولكن دول الاتحاد الأوروبي أدركوا حجم مصر الرشيد والفعال.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: وقعنا على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو.

