الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة: "مفيش حاجة اسمها جن عاشق.. ده كلام فاضى"

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال طفلة ضمن حلقة اليوم الأحد، من برنامج "نور الدين"، الذي يُعرَض على القناة الأولى خلال شهر رمضان: "من هو الجن العاشق ؟". 

وقال مفتي الديار المصرية السابق: "مفيش حاجة اسمها الجن العاشق، ده خيال تصوره الناس، لما واحدة يكون عندها حالة نفسية ومش عاوزه تتجوز تلاقيهم يقولك دي عليها جن عاشق وده كلام فاضي".

وأضاف علي جمعة: "مفيش حاجة في الشريعة بتقول في جن عاشق، ده خيال ناس لحالة نفسية تحتاج إلى العلاج".

فكرة برنامج «نور الدين»

ويفتح برنامج «نور الدين» حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

فكرة برنامج نور الدين من هو الجن العاشق لال برنامج نور الدين الدكتور على جمعة كلام فاضى

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