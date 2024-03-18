"إكسترا نيوز" تستعرض  التعاون بين مصر وأوروبا فى مجال الطاقة

عززت مصر دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وتعد حقول الغاز المصرية بشرق المتوسط الأكبر في أحواض الغاز.

وفي هذا الصدد، سلط برنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" الضوء على تفاصيل التعاون بين مصر وأوروبا في مجال الطاقة.

مصر الثالث إفريقيا في احتياطات الغاز الطبيعي

وذكر التقرير، أن مصر تمتلك الترتيب الثالث إفريقيا في احتياطات الغاز الطبيعي، ويشكل الغاز المصري ملاذا آمنا للقارة الأوروبية، وتعد الشراكة مع مصر ضمانا لموارد آمنة ومستقرة لطاقة أوروبا.

تحقيق المصالح المشتركة عبر بوابة أمن الطاقة

وأضاف التقرير أن الجانبان استهدفا تحقيق المصالح المشتركة عبر بوابة أمن الطاقة، وألغى الجانبان الاعتماد على مصدر واحد لتصدير منتجات الطاقة، واعتمد الاتحاد الأوروبي على مصر لتوفير ممرات مستدامة للطاقة، ومثلت إمدادات الطاقة المصرية حلا لأمن الطاقة الأوروبي.

وبلغت احتياطات مصر من الغاز الطبيعي نحو 2.1 ترليون متر مكعب، ولعبت مصر دورا محوريا في سوق الطاقة العالمية، وحول منتدى غاز شرق المتوسط مصر لمصدر إقليمي للطاقة في المنطقة، وبرزت مصر كقوة كبرى فى إنتاج الغاز بعد الاكتشافات الأخيرة.