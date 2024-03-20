الحشاشين وصيد العقارب.. 10 مسلسلات أكثر مشاهدة على منصة "watch it"

مسلسلات رمضان 2024

حظي عدد كبير من المسلسلات الموجودة على الساحة الفنية ضمن السباق الرمضاني 2024، بإعجاب عدد كبير من الجمهور بمسلسلات مختلفة، وكان هناك قائمة بـ 10 مسلسلات ضمن قائمة الأعلى مشاهدة من بينهم مسلسل "صيد العقارب"، الذي لعبت بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من نجوم الفن، ومسلسل "الحشاشين" للفنان كريم عبد العزيز.

ويرصد "الدستور" قائمة بأسماء الـ 10مسلسلات الأكثر مشاهدة بـ"watch it"، في سياق السطور التالية.

حصل مسلسل الحشاشين، على المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية watch it، الذي يلعب يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، كل من فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، وعدد كبير من الفنانين.

قائمة بأسماء الـ10مسلسلات الأكثر مشاهدة بـ"watch it"

وحصل مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا على قناة سي بي سي، على المركز الأخير، والعمل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وسيمون، ورياض الخولي، وأحمد ماهر، و محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

قائمة بأسماء الـ10مسلسلات الأكثر مشاهدة بـ"watch it"

وحصل مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك ومحمد شاهين"، على المركز الثاني، ومسلسل المعلم جاء في المركز الثالث، والرابع مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي، وحق عرب للفنان أحمد العوضي في المركز الخامس، وفي المراكز التالية بيت الرفاعي ويليه بابا جه، ويليه مسار إجباري وإمبراطورية ميم.