مسلسل حق عرب الحلقة 10.. عرب السويركي يرفض الرجوع لحنان

مسلسلات رمضان 2024..

تواصلت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب والتي يقودها شخصية عرب السويركي للنجم أحمد العوضي، بقدوم حسنية شقيقة الداية التي قتلتها وفاء عامر في الحلقات الماضية، لتهددها بكشف سر قتلها لشقيقتها، وهو ما جعلها توافق على عملها عندها في المنزل.

وتقوم حنان “دينا فؤاد” بمكالمة السويركي “عوضي” لتشكره عما بدر منه من تفاصيل أعادت لها كرامتها في المنطقة بعدما وقف بجانب شقيقها ضد من تحدث عنها بالسوء، إلا أنه يؤكد لها أنه لن يعود لها مرة أخرى، وفعل ذلك حتى لا يتعامل معها اي شخص في المنطقة بشكل سىء ، لتدخل بعدها في حالة بكاء شديدة .

وتطلب حسنية “دنيا المصري” من زوجها أحمد عبدالله محمود أن يقف أمام عرب السويركي وأن يقود تجارة والدها حتى تحن له وتعطيه ما يطلب من حقوق شرعية.

مواعيد عرض حق عرب الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش إت.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة العاشرة

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن أحمد العوضي، يُعرض له حالياً في دور العرض فيلم "الإسكندراني" الذي يعد التجربة السينمائية الأولى له في البطولة المطلقة، ويشاركه البطولة كل من زينة، حسين فهمي، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، وانتصار، محمد رضوان، ومحمود الليثي وآخرين، والعمل تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.