مسلسل "حق عرب" الحلقة 10.. "عرب" و"عبد ربه" يحاولان إتمام صفقة الآثار.. والشرطة تتدخل

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل حق عرب الحلقة 10.. يحاول “عرب السويركي” و"عبد ربه" إتمام صفقة بيع الآثار، قبل أن يهجم 3 رجال فيتصدى لهم “عرب”، وتمكر لحظات قبل أن تهجم قوات الشرطة على الموقع ويفر الجميع هربا.

مسلسل حق عرب الحلقة 10

وداخل منزل "عبد ربه"، تصل “محاسن” شقيقة حسنية الداية، لتنفذ اتفاقها مع وفاء عامل بالإقامة معها.

وتدخل “عرب” للدفاع عن أسرة الغرباوي بعد أن عايرهم سكان المنطقة بسمعة “حنان” وعملها المشبوه.

وحذر السويركي الجيران: “بيت الغرباوي في حمايتي.. أي حد يجيب فسيرته هتكون عداوته معايا أنا.. بلاش يكون الكلام في سيرة الناس همكم”.

مسلسل “حق عرب”

وانطلقت منذ قليل، حلقة مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

مسلسل حق عرب تفاصيل احداث الحلقة ال10

كما شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، بذهاب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب اخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.