الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "حق عرب" الحلقة 10.. "عرب" و"عبد ربه" يحاولان إتمام صفقة الآثار.. والشرطة تتدخل

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 10.. يحاول “عرب السويركي” و"عبد ربه" إتمام صفقة بيع الآثار، قبل أن يهجم 3 رجال فيتصدى لهم “عرب”، وتمكر لحظات قبل أن تهجم قوات الشرطة على الموقع ويفر الجميع هربا.

مسلسل حق عرب الحلقة 10

وداخل منزل "عبد ربه"، تصل “محاسن” شقيقة حسنية الداية، لتنفذ اتفاقها مع وفاء عامل بالإقامة معها.

وتدخل “عرب” للدفاع عن أسرة الغرباوي بعد أن عايرهم سكان المنطقة بسمعة “حنان” وعملها المشبوه.

وحذر السويركي الجيران: “بيت الغرباوي في حمايتي.. أي حد يجيب فسيرته هتكون عداوته معايا أنا.. بلاش يكون الكلام في سيرة الناس همكم”.

مسلسل “حق عرب” 

وانطلقت منذ قليل، حلقة مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

مسلسل "حق عرب" الحلقة 10.. "العوضي" يحذر الجيران: "بيت غرباوي في حمايتي"

دينا فؤاد تقطع شرايين يدها وتحاول الانتحار فى الحلقة العاشرة بمسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تفاصيل احداث الحلقة ال10

كما شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، بذهاب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب اخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة العاشرة من حق عرب حق عرب الحلقة العاشرة حق عرب الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل حق عرب الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

دينا فؤاد تقطع شرايين يدها وتحاول الانتحار فى الحلقة العاشرة بمسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 10.. "محاسن" شبح جديد أمام وفاء عامر لمعرفتها سر الماضي

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

عاجل| حسام حسن: "عايز لعيبة مشتاقة للمنتخب ومفيش حد ضامن مركزه"

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

بشرة للموظفين| موعد إجازة عيد الفطر 2024 وعدد الأيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة