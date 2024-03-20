مسلسل "حق عرب" الحلقة 10.. "العوضي" يحذر الجيران: "بيت غرباوي في حمايتي"

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل حق عرب الحلقة 10.. تدخل "عرب" للدفاع عن مؤمن شقيق حنان الغرباوي، بعدما عايره الجيران بشغل شقيقته المشبوه.

ووجه “عرب” تحذيرًا لسكان المنطقة: “بيت الغرباوي في حمايتي.. وأي حد يجيب سيرته هتكون عداوته معايا أنا.. بلاش يكون الكلام في سيرة الناس همكم”.

مسلسل “حق عرب” الحلقة 10

اكتشف “عرب السويركي” أن شقيقه “علي” يعمل مع ألد أعدائه “رباح أبوالدهب”.

مفاجآت الحلقة التاسعة من مسلسل “حق عرب”

اكتشف عرب السويركي عمل حنان المشبوه وتورطها في جرائم النصب على الرجال.

يذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويواجهها بالحقيقة ويقرر إنهاء علاقته بها.

وفي مشهد آخر، تتزوج سميحة ابنه عبد ربه "رياض الخولي" من ابن عمها جمال عطوة.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.