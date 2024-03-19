أهم أحداث الحلقة 8 من حق عرب.. رباح أبو الدهب : “ اللى عنده معزة يلمها ويتبرأ من علاقته بسميحة"

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب ذهاب عرب السويركي لمنزل رباح ليجد فيه سميحة نجلة المعلم عبدالربه ، ويتبرأ رباح أبو الدهب من وجود أي علاقة تربطه بسميحة قائلا: “ اللى عنده معزة يلمها ، وهي اللرفت لجئت ووقعت في عرضي وفتحت لها بيتي بعد هروبها من أهلها بدل من أن تنام بالشارع” .

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر، على قناة أون.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

أحداث الحلقة 7 لمسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، ذهاب عبد ربه"رياض الخولي" لفيهم قارىء الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الاخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب



وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.