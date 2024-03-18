الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل "حق عرب".. دينا فؤاد تبدع فى الحلقة الثامنة: تجيد لعب الأدوار الصعبة والمركبة

مسلسل حق عرب
مسلسل "حق عرب"

قدمت النجمة دينا فؤاد مشهدا تمثيليا مؤثرا ضمن أحداث الحلقة الثامنة بمسلسل "حق عرب"، عندما أخبرها "عرب" يجسده أحمد العوضى أن المعلم "عبد ربه" رياض الخولى يريد أن يزوجه ابنته "سميحة" دنيا المصرى، فانفعلت "حنان الغرباوى" دينا فؤاد، وواجهت العوضى بحدة شديدة وانهارت فى البكاء مما دفعه إلى أن يحتضنها ويؤكد لها أنها حبه الحقيقي الذى لن يتخلى عنه، وبالفعل ذهب عرب إلى عبد ربه وأخبره بأنه لن يستطيع التخلى عن حنان الغرباوى.

وبرعت دينا فى تقديم المشهد بشكل مؤثر يخطف القلوب، ويجلب تعاطف الجمهور مع شخصيتها المركبة فى المسلسل، حيث تجسد الشخصية بحرفية شديدة، ونجحت فى الإمساك بتفاصيل شخصية "حنان" والإلمام بكل مفرداتها، حيث شهدت الشخصية تحولات درامية طوال الحلقات الأولى وتنقلت دينا فؤاد بين المشاهد بسلاسة شديدة.

وتحرص دينا فؤاد على تقديم أفضل ما لديها، فهى ممثلة مجتهدة وتحب أن تتنوع في أعمالها وتحرص على الظهور بشكل يليق بتاريخها الفنى المشرف، وأثبتت أنها تجيد لعب الأدوار الصعبة والمركبة بحرفية.

وتشهد الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت بين عرب وحنان، خاصة بعد كشف سرها ومعرفة شقيق عرب بألاعيبها التى تمارسها من نصب على المواطنين بعدما عقد النية على مواجهة شقيقه عرب بحقيقة ما تفعله حنان.

ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

حق عرب النجمة دينا فؤاد أحمد العوضي مسلسل حق عرب دينا فؤاد

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