الخميس 21 مارس 2024
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فن

دينا فؤاد تقطع شرايين يدها وتحاول الانتحار فى الحلقة العاشرة بمسلسل حق عرب

جريدة الدستور

الفنانة تؤدى دورها بإتقان شديد.. ومشاهدها مع والدها الأكثر تأثيرا فى الحلقة

أحداث مثيرة يشهدها مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، والذي ينافس بقوة في الموسم الرمضاني الحالى، حيث شهدت أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل محاولة انتحار "حنان" تجسدها ببراعة دينا فؤاد، بعد قيامها بتقطيع شرايينها، عقب رفض "عرب" احمد العوضى الرجوع لها، وبعد انتهاك سمعتها فى الحارة التى تقطن بها.

وتصاعدت الأحداث عندما حاولت حنان الإتصال بعرب أكثر من مرة لكنه يرفض الرد عليها، وعندما يتعرض مؤمن شقيق حنان الأصغر لمحاولة ضرب من إحدى القاطنين بالحارة بعد التلسين على شقيقته بأفعالها المخزية والتى تم تداولها على الإنترنت، يخرج عرب للدفاع عنه، ويخبر عرب السويركي الحارة التي يعيش فيها عدم الخوض في سيرة حنان مرة أخرى، وأن بيت الغرباوي في حمايته شخصيًا.


وتضمنت الأحداث مشاهد مؤثرة بين حنان الغرباوى ووالدها عندما عاتبته على معرفته بسلوكها والطريق التى تسير فيه بناء على رغبة زوجة ابيها رضا والتى تجسدها وفاء مكى، وبكى والدها من شدة العتاب، ثم ألقت بنفسها فى حضن أبيها، واختتمت الحلقة بحضور "رباح" وليد فواز لطلب الزواج من حنان مرة أخرى ولكن سرًا، وتفاجىء زوجة والدها بمحاولة إنتحارها وتقطيع شرايين يدها.


وتحرص دينا فؤاد على تقديم أفضل ما لديها، فهى ممثلة مجتهدة وتحب أن تتنوع في أعمالها وتحرص على الظهور بشكل يليق بتاريخها الفنى المشرف، وأثبتت أنها تجيد لعب الأدوار الصعبة والمركبة بحرفية.

ويبدو أن المفاجآت لن تنتهى بالمسلسل فى الحلقات المقبلة خصوصا فيما يتعلق بعرب وحنان، ورباح الذى يلعب دوره وليد فواز، بعد أن ذهب إلى حنان وطلب يدها للزواج سرا، كما سيتضح موقف عرب تجاه حنان بعد أن يعلم بانتحارها.


ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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