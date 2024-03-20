الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى ينشر مشهد علمه بعمليات نصب "حنان"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو من كواليس أقوى مشاهد الحلقة التاسعة من مسلسله الجديد “حق عرب”، والذي يعرض خلال الماراثون الرمضانى الجاري على قناة “أون واون دراما ومنصة واتش آت”. 

مسلسل حق عرب 

وكان المشهد الذي نشره “العوضي”، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، احتوى على “خناقة” وعتاب بينه وبين حنان التي تقدم شخصيتها دينا فؤاد، بعدما علم بعملها المشبوة ليقرر أن يبتعد عنها تماما.

مسلسل حق عرب 

تفاصيل فيديو عوضي ودينا فؤاد الحلقة التاسعة

المقطع لاقى حالة رواج جماهيري كبير وعلق عليه العوضي قائلا:"اللحظة المنتظرة، ربنا رفع ستره عن “حنان” واتكشفت قدام “عرب” شوفوا عمل فيها إيه".

 

مسلسل حق عرب 

 

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 9

بدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 9، بذهاب على شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب أخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الداية.

كما شهدت أحداث مسلسل “حق عرب” الحلقة 9، طلب عرب السويركي من المعلم عبدربه "رياض الخولي" بعدم إتمام زواجه على ابنته سميحة، وتمسكه بحنان الغرباوي، ويستجيب عبدربه لطلبه وينادي على جمال عطوة ابن اخيه ويبلغه بزواجه بسميحة اليوم التالي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.


أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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