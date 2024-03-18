مسلسل حق عرب بطولة "أحمد العوضي" يتصدر ترند فيس بوك

مسلسلات رمضان 2024..

لليوم الثامن على التوالي، تصدر النجم احمد العوضي وابطال مسلسله الجديد حق عرب، ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصه موقع فيس بوك، بعدما تصدر قوائم البحث الذي استمر طوال ايام شهر رمضان وحتى وقتنا الحالي تزامنا مع عرض الحلقة الثامنة من العمل الجديد.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

فبطريقته المميزة المعتمدة على الاكشن والدراما الممتلئة بالتراجيديا استطاع العوضي ان يجذب أكبر عدد من الجمهور ببساطه اداءه المفعم بالحيوية والنشاط الأمر الذي جعل الجمهور يتابع عن كثب مسلسله الجديد بشكل ملحوظ خاصه مع قصه كتبت بعناية شديدة وبتفاصيل حياتية معايشه للواقع ألفها محمود حمدان، حقق العمل حالة نجاح جماهيري كبيرة للغاية.

العوضي استطاع ان يدخل جمهوره في العمل أكثر ليزيد من عدد المهتمين بكل تفاصيل مسلسله الجديد عبر مسابقة يقوم بها يوميا بالإعلان عنها عبر حسابه بموقع فيس بوك كان أخرها سؤاله عن الحلقه السابعه والتي كانت اسئلتها كالتالي..سؤال الحلقه السابعه وخمس فايزين من اخواتي

1_ اسم الكباريه اللي كان فيه رباح قبل ما عرب يقطع عليه

٢_ جمال هيعمل ايه بالصوره اللي خدها لصباح وهي طالعه لعرب

٣ _ عرب هيتجوز حنان ولا لا ؟؟؟

يللا بينا وشير السؤال لصحابك.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الثامنة

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مواعيد عرض حق عرب الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.