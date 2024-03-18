موعد عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 8.. عودة سميحة للمنزل

يشغل بال عشاق ومحبين الدراما المصرية معرفة موعد عرض مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 8 بعد عودة سميحة للمنزل، حيث تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 8

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، ذهاب عبد ربه"رياض الخولي" لفيهم قارىء الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الاخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 7

وشهدت احداث الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، وقوع حنان في مصيدة عملها المنحرف، حيث اعتادت النصب على زبائن واتهامها لهم بالتحرش حتى الذهاب الى القسم وابتزاز "الزبون" بمبالغ كبيرة مقابل تنازلها على المحضر.

ولكن في الحلقة السابعة لم يتنازل الرجل عن المحضر وصمم على كتابته، بينما اظهرت حنان خوفها الشديد من أن هذه المرة لن تكون كالسابق.

كما بدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب، بمعاودة حلم الثعابين المفزع لعبد ربه"رياض الخولي"الذي كان يراوده في شبابه قبل ولاده إبنه، ليفرغ من نومه مسرعا للذهاب لفهيم رجل قراءة الفنجان والكف ومعه عرب السويركي لتفسيره سبب معاودة الحلم مرة أخرى في كبره.

وشهدت الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، عرض كبير من رباح ابو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لابو الدهب جروب.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.