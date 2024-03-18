أحمد العوضي لـ"الدستور": هؤلاء أصحاب الفضل في نجاح "حق عرب"

أعرب الفنان احمد العوضي عن سعادتها بردود افعال الجمهور الجيدة على أحداث مسلسل حق عرب، المشارك في سباق دراما رمضان 2024.

العوضي: بشتغل عشان الجمهور

وقال “العوضي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يبذل قصارى جهده لإرضاء الجمهور، مؤكدًا أنه يسعى طوال الوقت لتقديم أفضل ما في وسعه لينال إعجاب المشاهدين".

كواليس مسلسل “حق عرب”

وأكد الفنان أحمد العوضي، أن مسلسل “حق عرب” يضم كوكبة من نجوم الفن سعدت بالعمل معهم.

وتابع: “دينا فؤاد تجمعني بها علاقة جيدة، فقد عملت معها من قبل فى أكثر من عمل، كما أن وجود فنانين كبار بحجم رياض الخولى ووفاء عامر وسلوى عثمان، كان لهم دور كبير في خروج العمل بهذه القوة”.

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج المخرج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى .