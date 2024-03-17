الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. أحمد العوضى يتحدث عن التعاون مع إسماعيل فاروق

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أكد الفنان أحمد العوضي سعادته بردود الأفعال حول حلقات مسلسله الجديد حق عرب، والذي يعرض هذه الفترة محققًا حالة نجاح كبيرة خلال الماراثون الرمضاني الجاري ٢٠٢٤.

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وعن تعاونه مع المخرج إسماعيل فاروق قال لـ"الدستور": "من أكثر الأمور التي شجعتني على الاشتراك في العمل هو فكرة التعاون مع مخرج كبير مثل إسماعيل فاروق، فهو ذو نظرة فنية مميزة تجعل الفنان يخرج كل ما يملك من طاقة توضع في مكانها الصحيح، وهو أمر يريح الفنان كثيرًا ويجعله يشعر بالرضا طوال الوقت عما يقدم أمام الشاشة، وأنا سعيد للغاية بالتعاون معه في هذا العمل".

حق عرب

وعن الكواليس قال: "الكواليس كانت جيدة وكل العاملين في المسلسل كانوا سعداء في أيام التصوير على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله الجميع لإخراج أفضل ما يملكون من إمكانيات يراها المتفرج ويصدقها لما فيها من تفاصيل مصنوعة بشكل يحترم عقليتهم".

العوضي يشيد بنجوم حق عرب

و عن تعاونه مع نجوم المسلسل قال: "المسلسل ملىء بالنجوم الكبار الذين احترمهم وأقدرهم وسعدت للغاية بالعمل معهم في المسلسل، فدينا فؤاد تجمعني بها علاقة جيدة وقد عملت معها من قبل فى أكثر من عمل، ويتواجد كم من الفنانين الكبار المحدثين للفارق في حلقات العمل بفضل فنهم الراقي، ومنهم رياض الخولي ووفاء عامر وسلوى عثمان، هم فنانون كبار والعمل معهم إضافة لي، وسعيد أيضًا بالعمل مع شركة كبيرة بحجم سينرجى والتي وفرت كافة التفاصيل الهامة لإخراج العمل على أفضل شكل".

حق عرب

مواعيد عرض مسلسل "حق عرب" 
وتأتي مواعيد عرض مسلسل "حق عرب" بشكل يومي على قناة أون on، حيث يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحًا ويعاد لأول مرة في تمام الساعة الخامسة والربع صباحًا، ويعرض في الإعادة الثانية الساعة ١١.٣٠ صباحًا.

أبطال مسلسل "حق عرب"
المسلسل من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

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