مسلسلات رمضان 2024.. "حق عرب" فى صداره ترند إكس بعد الحلقة التاسعة

تصدر مسلسل حق عرب ترند موقع إكس عقب عرض الحلقة التاسعة من العمل الذي يعرض على منصه واتش ات وقناة أون دراما في الماراثون الرمضاني الجاري ٢٠٢٤.

وحقق العمل حالة رواج كبيرة على كافة الأصعدة بعد العديد من المشاهد التي اتقنها صناع المسلسل والتي كان أبرزها مشهد دينا فؤاد التي تجسد شخصية حنان أمام عرب السويركي الذي يجسد شخصيته بطل العمل أحمد العوضي.

مسلسل حق عرب

تفاصيل الحلقة التاسعة حق عرب

شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل حق عرب الحلقة 9، اعتذار عرب السويركي للمعلم "عبد ربه "رياض الخولي"، عن الزواج من ابنته سميحة، وتمسكه بحنان الغرباوي، وذلك خلال حلقة اليوم التاسعة.

مسلسل حق عرب

ويستجيب "عبد ربه" في نفس الحلقة لطلبه وينادي ابن شقيقه جمال عطوة ويبلغه بعقد قرانه على سميحة في اليوم التالي.

مسلسل حق عرب الحلقة 9

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن "عبد ربه" رياض الخولي وليس جلال السويركي وسط صراع كبير بين عرب السويركي ورباح بين الدراما والأكشن بشكل مميز.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب