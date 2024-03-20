طرح برومو مسلسل جودر ترقبًا لعرضه الثلاثاء

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي لمسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال.

ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الثانى من شهر رمضان، بداية من يوم الثلاثاء 16 رمضان.

ويتناول المسلسل قصة أسطورية حول شخصية هارون الرشيد.

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.