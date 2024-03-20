الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح برومو مسلسل جودر ترقبًا لعرضه الثلاثاء

جودر
جودر

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي لمسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال.

ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الثانى من شهر رمضان، بداية من يوم الثلاثاء 16 رمضان.

txt

أحمد عيد عن "الحشاشين": العمل يجسد واقع إنتاجي ضخم يليق بمكانة مصر

txt

صدفة.. ريهام حجاج: حققت طموحى الفنى بتقديم عمل شعبى ويناقش قضايا المجتمع

txt

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10.. الفنان أحمد فؤاد يُجسد شخصية “رئيس مباحث”

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى ينشر مشهد علمه بعمليات نصب "حنان"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. "حق عرب" فى صداره ترند إكس بعد الحلقة التاسعة

txt

يمنى طولان: ردود الأفعال على "حق عرب" أبهرتنى.. والعمل يقدم وجبة فنية مميزة

txt

دينا فؤاد: الحلقات القادمة من "حق عرب" تشهد تطورات سريعة

txt

الكلمة الحلوة لعمرو دياب تتخطى 300 مليون مشاهدة

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 8.. عبد ربه يجبر السويركي على الزواج من ابنته

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 8.. مشادة بين "السويركى" و"رباح" بسبب سميحة

ويتناول المسلسل قصة أسطورية حول شخصية هارون الرشيد.

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

مسلسل جودر جودر ألف ليلة وليلة مسلسل الف ليلة ولية موعد عرض جودر موعد عرض مسلسل جودر موعد اعادة مسلسل جودر قصة مسلسل جودر ابطال مسلسل جودر موعد عرض مسلسل ياسر جلال مسلسل ياسر جلال ياسر جلال قنوات عرض جودر قنوات عرض مسلسل جودر موعد مسلسل جودر الحلقة الاولي من جودر جودر الحلقة الاولي جودر الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل جودر الحلقة الاولي من مسلسل جودر مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

أحمد عيد عن "الحشاشين": العمل يجسد واقع إنتاجي ضخم يليق بمكانة مصر

صدفة.. ريهام حجاج: حققت طموحى الفنى بتقديم عمل شعبى ويناقش قضايا المجتمع

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10.. الفنان أحمد فؤاد يُجسد شخصية “رئيس مباحث”

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى ينشر مشهد علمه بعمليات نصب "حنان"

مسلسلات رمضان 2024.. "حق عرب" فى صداره ترند إكس بعد الحلقة التاسعة

يمنى طولان: ردود الأفعال على "حق عرب" أبهرتنى.. والعمل يقدم وجبة فنية مميزة

دينا فؤاد: الحلقات القادمة من "حق عرب" تشهد تطورات سريعة

الكلمة الحلوة لعمرو دياب تتخطى 300 مليون مشاهدة

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

عاجل| حسام حسن: "عايز لعيبة مشتاقة للمنتخب ومفيش حد ضامن مركزه"

بشرة للموظفين| موعد إجازة عيد الفطر 2024 وعدد الأيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة