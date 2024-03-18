مصدر لـ"الدستور": استئناف تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر" بشكل طبيعى

أفاد مصدر مسئول في مدينة الإنتاج الإعلامي بأن تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر" سيتم استئنافه بشكل طبيعي بعد إزالة الجزء المحترق من الديكور، لتأمين موقع الديكور بشكل كامل.

ويتواجد في موقع العمل الفنان ياسر جلال، والمخرج إسلام خيري، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومحمد سعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، ومحمد سري، مدير شركة ميديا هب، ومصطفى العوضي مدير شركة أروما، الشركتين المنتجتين للمسلسل.

حريق مسلسل جودر



وقد اندلع صباح اليوم حريق محدود في ديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره في الحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي. قامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الأمن في المدينة بالتعامل الفوري مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه تماما وإخماده. وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، التي توجهت على الفور إلى مكان الحريق بعد إخطارها، بإجراء عمليات التبريد في مكان حدوث الحريق والتأكد من سيطرته تماما. وقد باشرت قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن في المدينة في هذه العمليات.

حريق مسلسل جودر

حريق مسلسل جودر

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.