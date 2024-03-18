مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. صبا مبارك تتعرض للابتزاز على يد على قاسم

مسلسلات رمضان 2024..

تتعرض صبا مبارك في دور يمنى لسلسلة من الأحداث غير المتوقعة، فبعد تخلصها من علاقتها المؤذية بشريف، تصطدم بجارها آسر الغامض و تبدأ معه رحلة أخرى لا تنتهي من المشاكل والعقبات، وذلك ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الذي يعرض على قناة ON TV و منصة Watch it.

مسلسل لحظة غضب .. صبا مبارك تتعرض للإبتزاز على يد على قاسم

كانت العلاقة بين يمنى وشريف (محمد فراج) نموذجًا للعلاقة الزوجية السامة، حيث كان يمارس شريف عليها العنف والتسلط، مما دفعها في النهاية إلى قتله في لحظة غضب.

وبعدما تحررت من هذه العلاقة، وجدت يمنى نفسها في ورطة أخرى مع جارها آسر (علي قاسم)، الذي استغل وضعها لمصالحه الشخصية، مهددًا إياها بفيديو الجريمة الذي يدينها.

تحت ضغط الاستغلال و الابتزاز، تضطر يمنى لمجاراة آسر بعدما يطلب منها ترك وظيفتها و تغيير مظهرها كما يطلب منها القيام بأعمال غير قانونية، لتقف يمنى في حيرة بين الاستسلام لمطالب آسر أو مواجهة عواقب أكثر خطورة.

نجحت صبا مبارك في تجسيد التحديات التي تواجهها يمنى، بفضل قدرتها الاستثنائية على تقديم الشخصية، حيث استطاعت إظهار الصعوبات النفسية وحالات القلق والخوف والتردد التي تعانيها يمنى، بسبب الصراع الداخلي المستمر بين الشعور بالندم على أفعالها والحاجة الملحة إلى حماية نفسها.

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شئ من حولها، فتقتله في لحظة غضب، ليغير ذلك مسار حياتها، المسلسل من إنتاج منصة Watch It.

أبطال مسلسل لحظة غضب

و يشارك في بطولة َسلسل لحظة غضب إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين و علي قاسم، سارة عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، و إخراج عبد العزيز النجار.