مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 8.. من على قاسم الذى كشف جريمة القتل؟

ظهر الممثل على قاسم فى الحلقة الثامنة من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك بشكل مريب، حيث يعمل فى عمل مجهول لا يعرف عنه أحد ويقوم بإبتزاز صبا مبارك مقابل أن تعمل معه.

ويتسال العديد من متابعين مسلسل لحظة غضب عن من هو على قاسم ومعلومات عنه، على قاسم هو ممثل مصرى ولد عام 1986 بمحافظة القاهرة في مصر حصل علي قاسم علي بكالوريوس في الهندسة وسبب التحاقه بكلية الهندسة هو حبه الشديد لمادة الرياضيات والفيزياء.

من «على قاسم» الذي كشف جريمة القتل في مسلسل لحظة غضب ؟

يميل الفنان على قاسم علي منذ صغره الي حب الفن وخصوصا التمثيل فمشاهدة الافلام شئ مقدس لديه باستمرار وكان يتمنى ان يصبح فنان واثناء دراسته بكلية الهندسة التحق الفنان علي قاسم ببعض ورش التمثيل لاخذ دروس في فن التمثيل وتنمية موهبته واخذ اولى خطواته في التمثيل.

بدا مشواره الفنى في عام 2012 وكانت أول أعماله الفنية من خلال فيلم سينمائي بعنوان عشم، كان دوره صغير بالفيلم ومن الادوار الثانوية وكان الفيلم من بطولة محمد خان وسلوى محمد علي ومروة ثابت ونجلاء الاسوانى وسلمى سالم وكان من إخراج وتاليف ماجى مرجان.

مسلسلات رمضان التي شارك فيها على قاسم

عام 2016 شارك علي قاسم مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسل فوق مستوى الشبهات وحقق المسلسل نجاح كبير خلال عرضه في موسم شهر رمضان وشارك في بطولة المسلسل شيرين رضا والفنان سيد رجب ونجلاء بدر وغيرهم، واستطاع علي لفت الانظار اليه في هذا المسلسل وجسد خلاله دور ضابط محقق في القضية.

عام 2017 قدم قاسم مسلسل درامى بعنوان لا تطفىء الشمس بطولة دينا الشربينى وريهام عبد الغفور ومى الغيطى واحمد مالك وحقق المسلسل نجاح وتم عرضه خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.