تصدَّر عدد من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملخص أحداث الحلقة السابعة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

واستعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات السابعة، من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مسلسلات: "إمبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، و"كامل العدد +1" لدينا الشربيني.

مسلسل الكبير أوي 8

أقنعت "مربوحة" رحمة أحمد زوجها "الكبير" أحمد مكي بأنها سوف تذهب مع حزلقوم رحلة ومعهم "جونى"، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوى 8، وفكر "الكبير" بأنه سيصبح وحيدًا بالدوار، وطلب جونى من حزلقوم والعصابة الانتشار فى البنك وعد الرهائن والبحث عن الموظف المسئول عن البنك من أجل إيجاد الصندوق.

وكما شهدت الحلقة، مكالمة غريبة جاءت لكل من مربوحة ونفادى وهجرس وطبازة والعترة تطلبهم، يتجمعون مساءً دون إبلاغ الكبير وبالفعل يسمعون الكلام ويتجمعون ليجدوا حزلقوم هو السبب فى تجمعهم لأنه يريد مساعدته لسرقة بنك.

مسلسل الكبير أوى 8: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل كامل العدد +1

قررت ليلى “دينا الشربيني” الاستجابة لنصائح أم عمر “ميمي جمال”وحياة “اسعاد يونس” للحفاظ على زوجها أحمد “شريف سلامة” وذهبت لتعلم الرقص مع بدرة، ثم عادت للمنزل ونظمت أجواء احتفالية لتفاجئ زوجها أحمد برقصها خلال عودته من الخارج.

وقررت “ليلي” أن تخلي المنزل من جميع ابناءهم للاحتفال مع زوجها وخلال احتفالهما ورقصهما سويا في صالة المنزل كانت المفاجئة بقدوم ابنها شريف برفقة زملاؤه بعد انتهاء تدريبهم في النادي الأهلي.

مسلسل كامل العدد +1: دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل بابا جه

سمعت “ولاء” نسرين أمين مكالمة بين زوجها “هشام” أكرم حسني، و"نهى" فريال يوسف، وعلى الرغم أنها لم تتعرف عليها، لكنها أصبحت في شك أن زوجها يخونها، وحاولت فتح هاتفه أكثر من مرة،

ويواصل هشام "أكرم حسني"، عمله كـ أب للإيجار، ويواجه مهمة جديدة أب لابنة سعد بيه "كريم فهمي" دارين "ريم عبد القادر"، وطلب منه أن يسافر معها ثلاث أيام، ويصادف أن الفندق الذي سيقيمون فيه خلال السفرية، كان يديره هشام.

مسلسل بابا جه: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.