الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصمود الفلسطينى سيسبب حالة من الجنون لقادة إسرائيل

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الصمود الفلسطيني سيسبب حالة من الجنان لقادة إسرائيل.

وأضاف مساعد وزير الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر أكثر الأطراف تأثيرا في الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني محاصر ومحروم حتى من المياه ومصادر الوقود.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الضغوط التي قامت بها مصر مع بعض الدول التي تتعاون معنا أدت إلى تفاهم لفتح المعابر، مؤكدًا أن مصر لم تدافع عن فلسطين منذ 48 فقط، بل منذ 2000 عام قبل الميلاد، حين طردت مصر الهكسوس من فلسطين، وظلت تطرد كل المحتلين الذين يأتون إلى فلسطين مرورا بالصليبيين والتتار.

الصمود الفلسطيني إسرائيل وزير الخارجية الأسبق

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