بوريل: حريصون على التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة لإنهاء المأساة في غزة

أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تطلعه للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة للتعامل مع الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، بحسب تصريحات نقلتها “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف “بوريل”: “نتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة للعمل على تنفيذ إصلاحات رئيسية نحو مؤسسات ديمقراطية قوية لصالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة”.

وتابع:" السلطة الفلسطينية كانت ولا زالت شريكا مهما للاتحاد الأوروبي وسنعمل على تعزيز بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع هدف حل الدولتين".