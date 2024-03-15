الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تواصل تعنتها فى توصيل المساعدات لقطاع غزة

غزة
غزة

قال الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن العقوبات التي تُفرض على  مستوطنين إسرائيليين هدفها الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة.

وأضافت “زهران” خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن الجانب الإسرائيلى يتعنت فى إدخال المساعدات بتفتيشها لمدة طويلة، مما يُصعب وصولها لشمال ووسط قطاع غزة، والإشكالية الكبرى المتعلقة بمنظمة الأونروا والتهديدات الخاصة بوقف عمل الأونروا فى القطاع.

وفي وقت سابق، أفاد مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقر خطة عسكرية للهجوم على رفح الفلسطينية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، وتحمل مسئولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير، الذي يضاعف من معاناة سكان قطاع غزة.

أستاذ العلاقات الدولية بعقوبات اسرائيليين

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